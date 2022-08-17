Россия ударила двумя ракетами по Одесщине: есть разрушения и раненые

Спасательная операция продолжается, пострадавших может быть больше.
В ночь на 17 августа российская армия ударила двумя ракетами по Одесской области. По предварительной информации, ранены три человека.
Об этом сообщают спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук и Оперативное командование "Юг".
Попадания привели к разрушению и пожару на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалеку. Спасательная операция продолжается.
Напомним, в Харькове во время воздушной тревоги ночью раздались взрывы. По информации "Харьков Life", на территорию города и области упали 5 вражеских ракет.
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