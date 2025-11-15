ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила FPV-дроном по рыбакам на Запорожье, есть погибший, и раненый

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Скорая помощь

Скорая помощь / © Национальная полиция Украины

В Запорожской области, в селе Беленькое Первое, FPV-дрон российских войск попал по гражданским рыбакам на побережье Днепра.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

«Россияне цинично ударили fpv-дроном по рыбакам, которые находились на побережье Днепра в Беленьком Первом. Один человек погиб, еще один человек получил ранения, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава службы беспилотных систем 13-й бригады НГУ «Хартия» Игорь Райков предупредил, что уже через 3-6 месяцев FPV-дроны смогут летать на 100 км и достигать крупных городов, в том числе с территории Беларуси.

Дата публикации
Количество просмотров
158
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie