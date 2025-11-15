Россия ударила FPV-дроном по рыбакам на Запорожье, есть погибший, и раненый

Скорая помощь / © Национальная полиция Украины

В Запорожской области, в селе Беленькое Первое, FPV-дрон российских войск попал по гражданским рыбакам на побережье Днепра.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

«Россияне цинично ударили fpv-дроном по рыбакам, которые находились на побережье Днепра в Беленьком Первом. Один человек погиб, еще один человек получил ранения, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава службы беспилотных систем 13-й бригады НГУ «Хартия» Игорь Райков предупредил, что уже через 3-6 месяцев FPV-дроны смогут летать на 100 км и достигать крупных городов, в том числе с территории Беларуси.