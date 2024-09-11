Россия ударила "Искандерами" по скоплению украинских военных во время построения — DeepState

В DeepState не стали озвучивать подразделение и количество потерь.
В начале сентября россияне нанесли удар "Искандерами" по месту построения украинских военных на открытой местности возле Бездрика на Сумщине.
Об этом сообщают украинские аналитики DeepState.
"4 сентября на многих под**рских ресурсах появилось видео удара Искандерами по скоплению наших бойцов на открытой местности. Только сейчас нам стало известно о деталях данной трагедии. Озвучивать подразделение и количество потерь мы не будем, но подобное не должно повторяться", – говорится в сообщении.
Аналитики добавляют, что Бездрик расположен в 33 км от государственной границы.
"Поэтому во внимание всем военнослужащим, в том числе прибывшим из НЦ, что подобное собрание не должно происходить. Бездрик находится в 33 км от ГКУ и оказалось, что это никак не безопасное место для подобного", — подчеркнули в DeepState.
Напомним, утром 3 сентября россияне атаковали Институт связи в Полтаве двумя баллистическими ракетами.
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