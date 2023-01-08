Россия ударила из артиллерии по Днепропетровщине и атаковала ракетами Донецкую область: ситуация в регионах

Относительно спокойно, без обстрелов, ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, а также на Полтавщине, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.

В Генштабе рассказали о ситуации в областях Украины по состоянию на 9:00 8 января.

Сумщина

Ночью по Зноб-Новгородской громаде было 26 "прилетов" из САУ. Горит деревообрабатывающее предприятие. Детали о последствиях уточняются. За прошедшие сутки враг сбросил две взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя в Великописаревской громаде. Без жертв. В Шалыгинской громаде вчера россияне трижды открывали огонь из пулеметов. Данные о последствиях уточняются.

Запорожская область

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Белогорье, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Темировка, Новопавловка, Малая Токмачка, Степное, Новояковловка, Орехов, Новоандреевка, Волшебное, Малиновка, Малые Щербаки.

Поступило шесть сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов России.

На временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населённом пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Днепропетровская область

Россияне дважды в течение ночи нанесли удары по тяжелой артиллерии. Попали по двум громадам – Мировской и Красногригоревской. Без жертв. Последствия атак выясняются.

Харьковщина

Ночью враг нанес два ракетных удара по Мерефу Харьковского района. Погиб 50-летний мужчина.

Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района и поселок Двухлетняя Купянского района.

В Двухлетней в результате обстрела повреждены крыша частного дома, здание подразделения ГСЧС и оперативные автомобили спасателей. Остальные последствия обстрелов выясняются.

Луганщина

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки. На Купянском и Лиманском направлениях россиянами из артиллерии обстреляны районы Стельмаховки, Мясожаровки, Площадки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы.

Оккупанты увеличивают сеть госпиталей, которая уже почти вычеркнула из карты гражданские медицинские учреждения. Так, в Антраците закрылся даже роддом, откуда женщин вывезли в Луганск.

Донетчина

Ночью – семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону. По предварительной информации, погибших при обстреле нет.

Кроме того, несколькими часами раньше, поздно вечером, под вражеским огнем оказались Курахово и поселок Кураховка, повреждены частные дома и сети, которые обеспечивают Кураховскую громаду теплом. По области за сутки восемь человек ранены, один человек погиб.

Николаевщина

Вчера днем враг наносил артиллерийские удары по одному из населенных пунктов Куцурубской громады. Повреждены жилые здания. Без жертв. Также вчера вечером – удар по береговой линии Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина

На Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов армии РФ пострадала гражданская инфраструктура в районах 17 населенных пунктов. За прошедшие сутки из-за российских ударов ранен один человек.

Полиция Херсонской области сообщает, что в городе Новая Каховка оккупационные власти "национализировали" сеть аптек. оккупанты захватили помещение и присвоили себе все имущество.

Также поступают сообщения из временно оккупированного поселка Нижние Сирогозы, что российские военные (по национальности буряты) заселяются в дома и квартиры, выгоняют их владельцев на улицу.

Высокой остается минная опасность в области. Взрывотехники Нацполиции обследовали более четырех гектаров территорий, изъяли 51 взрывоопасный предмет, уничтожили – три. Пиротехники ГСЧС обследовали более пяти гектаров территорий, изъяли и обезвредили 40 взрывоопасных предметов. Херсонская область получает гуманитарные грузы.

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