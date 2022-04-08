Россия ударила кассетным "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска – Кириленко

По предварительным данным, 30 человек погибли, более 100 ранены.

Российские оккупанты 8 апреля нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области из кассетного ракетного комплекса "Искандер".

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Кассетным Искандером – по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили российские фашисты. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей", — написал он.

Напомним, в Луганской области почти все железнодорожное сообщение разрушено: людей призывают не медлить с эвакуацией.

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