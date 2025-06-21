Россия ударила "Ланцетом" по Сумской громаде: вспыхнул пожар

Российские «Ланцеты» атакуют Сумщину / © Википедия

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Вечером 21 июня Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской области. Предварительно установлено, что оккупанты применили БПЛА «Ланцет».

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров в Telegram.

Над Сумской областью зафиксировали российские ударные дроны. Враг применил по общине БпЛА типа Ланцет около 17:30. В результате обстрела повреждения получило помещение одного из предприятий. Там начался пожар, возгорание было замечено на крыше.

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Воздушную тревогу в области объявили позже — в 17:56. К счастью, в здании не было людей, потому обошлось без пострадавших. Повторные взрывы в Сумах прогремели почти через час — в 18:39. По данным Воздушных Сил ВСУ, дроны и дальше двигались по области.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь также сообщил, что удар дроном был по гражданской инфраструктуре. На месте спасатели ликвидируют пожар.

Напомним, 20 июня российские войска в очередной раз атаковали приграничья Сумской области. В результате одного из ударов поврежден объект критической инфраструктуры и коммерческое сооружение.