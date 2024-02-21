Россия ударила ночью ракетами и дронами: сколько воздушных целей удалось уничтожить

Ночью против 21 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили одну ракету Х-59 и 13 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты выпустили одну зенитную управляемую ракету С-300 и четыре крылатые ракеты Х-22 с территории Ростовской области. Управляемую авиационную ракету Х-59 россияне запустили из Белгородской области. Тем временем 19 ударными БпЛА захватчики атаковали с территории Приморско-Ахтарска.

"В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19-ти Shahed в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей", — говорится в строительстве.

Также ПС отмечают, что часть из шести не пораженных враждебных БПЛА не достигла своих целей.

Напомним, ночью против 21 февраля в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Украинские военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока, а также об активности вражеской тактической авиации на востоке.

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