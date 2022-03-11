Россия ударила по Беларуси из Украины: фото снарядов и видео атаки

Россия ударила по Беларуси из Украины: фото снарядов и видео атаки

Штурмовики совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по Беларуси.

Российские оккупанты устроили очередную провокацию 11 марта и обстреляли белорусский населенный пункт Копани с территории Украины. Это провокация, цель которой втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал точку на карте, где российские самолеты сбросили бомбы на территорию Беларуси.

Также в ГПСУсообщили подробности нападения и показали видео, как российские оккупанты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

По информации ГПСУ, штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории Беларуси.

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Залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.

"Такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси — сознательная провокация, чтобы втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной", — подчеркнули пограничники.

Также в Сети появились фото бомб, сброшенные россиянами. Как говорится, они упали не только на белорусскую территорию, но и на украинскую.

"Эти фото сделаны украинскими пограничниками в нескольких сотнях метров до границы с Беларусью", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, по его информации, российские войска готовят серию провокаций и намерены нанести авиаудары по территории Беларуси. Для маскировки россияне якобы проведут атаку с воздушного пространства Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет заставить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

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