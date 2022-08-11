Россия ударила по Днепропетровщине: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Под удар попали Днепровский, Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы.

В ночь на 11 августа российская армия снова обстреляла Днепропетровщину. Погибли три человека, девять ранены, среди них 13-летняя девочка.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Никопольский район враг трижды обстрелял из "Градов", зафиксировано 120 прилетов. В Никополе три человека погибли, семь ранены, в том числе ребенок. В городе повреждено более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены.

Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Повреждены три школы, несколько магазинов, гаражи и машины. Перебита линия электропередачи. Без света более 6000 горожан.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Красногригорьевской общине есть разрушения в 14 домах, задело амбулаторию, магазин и стадион. До тысячи человек остались без электричества.

В Криворожском районе под огонь российских "Ураганов" попала Зеленодольская община. Произошло несколько пожаров. Люди не пострадали.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской общине. Повреждены мельница и дома. Пострадали супруги – женщина в больнице.

В Днепровском районе "прилет" ракеты. Масштабы разрушений выясняют.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в ночь на 10 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. В результате погибли 13 человек, еще 11 ранены. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

"ВСУ не оставят без ответа российские обстрелы" – обращение Зеленского за 10 августа

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