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Россия ударила по Днепропетровщине: есть пострадавшие и разрушения (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Россия ударила по Днепропетровщине: есть пострадавшие и разрушения (фото)

Обстрел Никополя / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Враг продолжает разрушать дома гражданских жителей на Днепропетровщине.

В Никополе Днепропетровской области в результате российской атаки пострадала 74-летняя женщина. Повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

"Вечером (19 августа) враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице”, – отметил Лысак.

В результате атаки были повреждены пять частных домов, четыре хозяйственных постройки и линии электропередач. Ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов.

Обстрел Никополя / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Обстрел Никополя / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Обстрел Никополя / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Обстрел Никополя / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Дата публикации
Просмотры
1124
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