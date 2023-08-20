Россия ударила по Днепропетровщине: есть пострадавшие и разрушения (фото)

Враг продолжает разрушать дома гражданских жителей на Днепропетровщине.
В Никополе Днепропетровской области в результате российской атаки пострадала 74-летняя женщина. Повреждены жилые дома.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
"Вечером (19 августа) враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице”, – отметил Лысак.
В результате атаки были повреждены пять частных домов, четыре хозяйственных постройки и линии электропередач. Ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов.
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