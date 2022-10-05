Россия ударила по Днепропетровщине из "Градов" и тяжелой артиллерии (фото)

Оккупанты ударили по трем общинам на Днепропетровщине, люди не пострадали.
Российская армия в ночь на 5 октября ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали Красногригорьевская, Никопольская и Марганецкая общины.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По предварительной информации, люди не пострадали.
В Красногригорьевской общине два дома уничтожены, до 20 повреждены. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередачи. В Никополе обстрелом побили базы отдыха. В Марганецкой общине спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются.
Напомним, в Днепре вооруженная банда напала на мужчину и похитила у него большую сумму денег. Речь идет о более трети миллионов долларов.
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