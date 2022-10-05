Россия ударила по Днепропетровщине из "Градов" и тяжелой артиллерии (фото)

Оккупанты ударили по трем общинам на Днепропетровщине, люди не пострадали.

Российская армия в ночь на 5 октября ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали Красногригорьевская, Никопольская и Марганецкая общины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По предварительной информации, люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине два дома уничтожены, до 20 повреждены. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередачи. В Никополе обстрелом побили базы отдыха. В Марганецкой общине спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в Днепре вооруженная банда напала на мужчину и похитила у него большую сумму денег. Речь идет о более трети миллионов долларов.

Зеленский: На Юге мощное контрнаступление ВСУ - освобождены десятки сел и городов

Читайте также: