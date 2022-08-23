Россия ударила по Днепропетровщине из "Градов" и "Ураганов": вспыхнули пожары

В течение дня 23 августа российская армия атаковала Днепропетровскую область. Под огонь попали Криворожский район и Никополь

Так, по Марьянскому оккупанты ударили из "Ураганов". Ранение получил 60-летний мужчина, его госпитализировали. В селе горели полдесятка жилых домов, хозяйственные постройки, также загорелась сухая трава. Пожары ликвидировали.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Российская армия также терроризировала Никополь. Днем город дважды обстреляли из ствольной артиллерии и "Градов". Кроме этого, враг применил три дрона-камикадзе.

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В городе произошли пожары в частном секторе, повреждены жилые дома, газопровод, водно-спортивный комплекс. Пять летних домов для отдыха разрушены.

Кроме этого, украинские военные уничтожили три российских беспилотника-разведчика.

Напомним, утром россияне ударили по Днепру ракетой, попали в частный сектор. В результате обстрела от одного дома осталась одна только воронка.

Россия устроит у себя теракты и будут обвинять в них Украину / Игорь Рейтерович

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