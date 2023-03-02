Россия ударила по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: пострадали восемь многоэтажек

Россияне ударили по гражданским в Днепропетровской области.
В ночь на 2 марта российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Снаряды зацепили восемь многоэтажек. Люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он отметил, что под удар попали Никополь и Красногригорьевская община. Также повреждены котельная, несколько магазинов, аптека, гаражи и машины. Оккупанты оборвали линии электропередачи и повредили водопровод.
Напомним, мать раненого военного заявила, что в медучреждении на Днепропетровщине у нее требовали деньги за лечение сына. 24-летний защитник во время боевых действий в Донецкой области получил поражение кожи более 40%.
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