Россия ударила по Днепропетровщине: количество погибших выросло (фото)

Погибли 13 человек, еще 11 ранены.
Количество погибших в результате ночного обстрела Днепропетровской области возросло до 13. В больнице Марганца скончались двое раненых.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Еще пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.
"Врачи боролись, но не смогли их спасти. На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", — отметил Резниченко.
Напомним, в ночь на 10 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов.
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