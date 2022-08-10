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Россия ударила по Днепропетровщине: количество погибших выросло (фото)

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Россия ударила по Днепропетровщине: количество погибших выросло (фото)

Фото: Евгений Евтушенко

Погибли 13 человек, еще 11 ранены.

Количество погибших в результате ночного обстрела Днепропетровской области возросло до 13. В больнице Марганца скончались двое раненых.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Еще пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Врачи боролись, но не смогли их спасти. На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", — отметил Резниченко.

Фото: Евгений Евтушенко / ©
Фото: Евгений Евтушенко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в ночь на 10 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов.

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