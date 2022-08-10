Россия ударила по Днепропетровщине: количество погибших выросло (фото)

Погибли 13 человек, еще 11 ранены.

Количество погибших в результате ночного обстрела Днепропетровской области возросло до 13. В больнице Марганца скончались двое раненых.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Еще пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Врачи боролись, но не смогли их спасти. На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", — отметил Резниченко.

Фото: Евгений Евтушенко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в ночь на 10 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов.

Поженились после русского плена! История Сергея и Юли из Днепропетровщины

Читайте также: