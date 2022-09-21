Россия ударила по Днепропетровщине: повреждено более 20 многоэтажек (фото)

По предварительной информации, пострадал один человек.

Российская армия в ночь на 21 сентября обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области из ствольной артиллерии. Больше всего пострадал Никополь — там повреждено более 20 многоэтажек и частных домов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В город прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина. Кроме домов, в результате обстрела повреждены автомобили, газопроводы, линии электропередачи, хлебокомбинат, садик, библиотека и несколько магазинов. Вспыхнули пожары в одной из квартир и во дворе.

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В Криворожском районе поздно вечером 20 сентября под вражеский огонь попала Зеленодольская община. Люди не пострадали.

В Большой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики чинят линии.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 сентября обстреляли Запорожскую АЭС, расположенную в оккупированном Энергодаре. В результате повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством электростанции.

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