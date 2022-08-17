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Россия ударила по Днепропетровщине: повреждены дома, автомобили и Никопольская трасса (фото)

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Россия ударила по Днепропетровщине: повреждены дома, автомобили и Никопольская трасса (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Люди не пострадали.

В ночь на 17 августа российская армия обстреляла два района Днепропетровщины - Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Никополь Россия атаковала трижды за ночь. По городу враг произвел восемь выстрелов из ствольной артиллерии. Там повреждены шесть частных домов, автомобили и газопровод. Российские снаряды попали также в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки.

По Красногригорьевской общине россияне направили 40 снарядов из "Градов". В результате повреждены местное предприятие и линия электропередачи.

По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская община.

Напомним, по мнению военного эксперта Тараса Жовтенко, Россия может усилить ракетные обстрелы, как месть за "хлопок" в Крыму.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

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