Россия ударила по Днепропетровщине: повреждены жилые дома, среди пострадавших — ребенок (фото)

Россия снова ударила по Днепропетровской области. Жертв нет.

В ночь на 12 августа Днепропетровщину обстреляла российская армия. Оккупанты ударили из РСЗО по Никопольскому и Криворожскому районам, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По Марганцу, что на Никопольщине, РФ била из "Градов" и выпустила 40 реактивных снарядов. Три человека пострадали, среди них один ребенок — 12-летний мальчик. В городе частично разрушены пятиэтажки, повреждены четыре многоэтажки, два частных дома, кафе, магазин, типография, несколько гаражей.

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В Никополе зафиксировали около 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Задело четыре частных дома и легковой автомобиль. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Криворожском районе оккупанты обстреляли пограничные территории Зеленодольской общины и Великую Костромку, ударили из "Ураганов". В селе повреждены три жилых дома и летняя кухня. Без жертв.

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Напомним, после проведения перегруппировки российская армия возобновила наступление на Кодему, боевые действия там продолжаются, а также у поселка Пески. В результате наступления в направлении Горловка — Зайцево оккупанты частично имели успех.

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