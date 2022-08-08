Россия ударила по Днепропетровщине ракетами Х-59 (фото)

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

В ночь на 8 августа российская армия била по Днепропетровской области ракетами Х-59 и "Градами". Под удар попали Никопольский и Криворожский районы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, по Красногригорьевской общине враг попал двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. Там разрушены девять жилых домов.

Никопольский район Россия атаковала трижды. Под огонь попали четыре села в двух общинах. По Марганецкой общине оккупанты стреляли из "Градов" — 20 прилетов вражеских реактивных снарядов.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в Винницкой области вовремя не сработала система оповещения о ракетной опасности, из-за этого есть пострадавшие.

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