Россия ударила по Днепропетровщине с РСЗО

В ночь на 2 августа российская армия обстреляла Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.
По Синельниковскому району Днепропетровщины РФ ударила из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. Люди не пострадали.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Криворожском районе оккупанты из ствольной артиллерии накрыли огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. Людей не задело.
В селе Кошевое перебита линия электропередачи. Село осталось без света, там работают электричества.
Напомним, в Киеве разоблачили бывшего заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации, незаконно продававшего военную амуницию. Мужчину задержали при попытке продать бронежилеты на сумму более 600 тысяч гривен.
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