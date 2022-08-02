Россия ударила по Днепропетровщине с РСЗО

В ночь на 2 августа российская армия обстреляла Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.

По Синельниковскому району Днепропетровщины РФ ударила из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. Люди не пострадали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Криворожском районе оккупанты из ствольной артиллерии накрыли огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. Людей не задело.

В селе Кошевое перебита линия электропередачи. Село осталось без света, там работают электричества.

Напомним, в Киеве разоблачили бывшего заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации, незаконно продававшего военную амуницию. Мужчину задержали при попытке продать бронежилеты на сумму более 600 тысяч гривен.

Украина по морю начала вывозить зерно: на очереди 16 судов - обращение Зеленского за 1 августа

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