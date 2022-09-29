Россия ударила по Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии

Обошлось без пострадавших.
Российская армия в ночь на 29 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Обошлось без пострадавших.
"В Никополе повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской общине повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили", — отметил председатель ОВА.
Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. В результате атаки погибли минимум три человека, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка.
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