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Россия ударила по Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии

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Россия ударила по Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Обошлось без пострадавших.

Российская армия в ночь на 29 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Обошлось без пострадавших.

Никополе повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской общине повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили", — отметил председатель ОВА.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. В результате атаки погибли минимум три человека, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка.

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