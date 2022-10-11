Россия ударила по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины: жителей просят экономить электричество

Россия ударила ракетами по Днепропетровщине и попала по энергетической инфраструктуре.
Российская армия 11 октября нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах Днепропетровской области. Есть серьезные разрушения.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Многие населенные пункты остались без света. Спасатели ликвидируют последствия прилетов, а энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.
"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура. Прошу всех экономить электричество", — призвал Резниченко.
Напомним, в Киеве и области в связи с российскими ракетными обстрелами вводят почасовое отключение электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения.
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