Россия ударила по Харьковской области новой ракетой, есть погибшие и раненые

Россияне в течение суток нанесли удары по жителям Харькова и области, они использовали ракеты, РСЗО, дроны и управляемые авиабомбы.

Об этом сообщило министерство внутренних дел.

Сообщается, что из-за обстрела FPV-дроном в Кучеровке 54-летний мужчина получил ранения и скончался в больнице, а в Кругляковке погиб еще один гражданский.

В поселке Купянск-Узловой россияне ударили ракетой Х-38 без жертв, однако обстрелы Купянска привели к ранению 65-летней женщины.

Две авиабомбы ФАБ-500 ударили по Лесной Стенке, повредив 12 домов и автомобиль. Через несколько часов село снова подверглось обстрелу, в результате чего пострадал объект гражданской инфраструктуры.

В поселке Лесное в результате вражеской авиабомбы пострадали шесть частных домов и дворовые здания. Двое гражданских получили взрывные ранения: 65-летняя женщина и 70-летний мужчина. Ночью в Харькове военные РФ нанесли удары ФАБ-250 УМПК, разрушив нежилые помещения, а также повредив два частных дома, образовательное учреждение и гаражи.

Напомним, что компания Метинвест поддерживает ветеранов через экосистему, основанную на принципах саморазвития и помощи демобилизованным сотрудникам. Из 9865 мобилизованных в ВСУ работников, 1007 уже вернулись на работу.

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