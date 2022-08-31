Россия ударила по Харькову: над городом поднялся столб дыма (фото)

Оккупанты ударили по одному из предприятий города.

Около 13:30 31 августа российская армия снова обстреляла Харьков. Оккупанты ударили по Киевскому району.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

На месте прилета вспыхнул пожар и поднялся столб дыма.

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"Под ударом одно из предприятий города. Пожар. О пострадавших информация уточняется", — написал Терехов.

Напомним, россияне вчера, 30 августа, из дальнобойной артиллерии обстреляли центр города Харькова. Попадание зафиксировали в зоне отдыха. Повреждены административные здания и многоэтажки. Погибли, по последним данным, 5 человек, еще 7 — ранены.

Четыре человека погибли: центр Харькова обстреляли из дальнобойной артиллерии

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