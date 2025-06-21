Россия ударила по Харькову новым дроном "Молния": что известно

Вражеский дрон «Молния» / © из соцсетей

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Днем 21 июня россияне нанесли дроновый удар по Харькову. Для атаки враг использовал новый беспилотник «Молния».

Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировано падение вражеского БПЛА типа Молния, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Последствия атаки

Известно, что обломки беспилотника упали в лесополосе, в результате чего возник пожар.

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К счастью, обошлось без пострадавших. На месте прилета работают профильные службы.

Отметим, что с осени 2024 года Россия регулярно использует новые дроны Молния для ударов по прифронтовым городам.

Что известно о вражеском беспилотнике «Молния»

«Молния» — это дешевый и примитивный дрон, однако способен переносить от 3 до 5 килограммов взрывчатки, что делает его опасным оружием. Для эффективного противодействия БПЛА требуется усиление радиоэлектронной борьбы и внимание пулеметных расчетов. оккупанты изменяют частоты управления дронами, затрудняя их обнаружение и нейтрализацию.

Напомним, в ночь на 21 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак, применив 280 средств воздушного нападения.

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