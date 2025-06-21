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Россия ударила по Харькову новым дроном "Молния": что известно
Россияне 21 июня атаковали Харьков дроном «Молния», обломки которого вызвали пожар в лесополосе, пострадавших нет, на месте работают профильные службы.
Днем 21 июня россияне нанесли дроновый удар по Харькову. Для атаки враг использовал новый беспилотник «Молния».
Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировано падение вражеского БПЛА типа Молния, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Последствия атаки
Известно, что обломки беспилотника упали в лесополосе, в результате чего возник пожар.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте прилета работают профильные службы.
Отметим, что с осени 2024 года Россия регулярно использует новые дроны Молния для ударов по прифронтовым городам.
Что известно о вражеском беспилотнике «Молния»
«Молния» — это дешевый и примитивный дрон, однако способен переносить от 3 до 5 килограммов взрывчатки, что делает его опасным оружием. Для эффективного противодействия БПЛА требуется усиление радиоэлектронной борьбы и внимание пулеметных расчетов. оккупанты изменяют частоты управления дронами, затрудняя их обнаружение и нейтрализацию.
Напомним, в ночь на 21 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак, применив 280 средств воздушного нападения.