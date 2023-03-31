Россия ударила по Херсонщине из тяжелой артиллерии и "Градов": власти сообщили трагические новости

Херсон военные РФ обстреляли девять раз.

В сутки армия РФ из авиации, "Градов" и артиллерии 64 раза обстреляла Херсонщину, выпустив по территории 243 снаряда.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, Херсон военные РФ обстреляли девять раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома. Один человек погиб, двое ранены.

Напомним, 29 марта российские оккупанты совершили 45 обстрелов Херсонщины, выпустив 216 снарядов. Область находилась под огнем российской авиации, "Градов", дронов и артиллерии.

Накануне из авиации россияне обстреляли город Берислав в Херсонской области. Бомбили бывшие производственные цеха заводов. Взрывная волна также повредила 15 домов. Есть раненый – мужчину госпитализировали.

Херсон и вся деоккупированная часть области ежедневно из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливает российская армия. Несмотря на все, в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия. На левобережье Херсона также раздаются взрывы — Силы обороны уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ.

Едва ли не у каждого история чудо-спасения: жизнь на Херсонщине не для слабонервных

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