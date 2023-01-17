Россия ударила по Киеву комплексами С-400 из Брянской области — Игнат

Юрий Игнат подчеркнул, что необходимо осуществлять меры по противодействию, соответствующие шаги уже сделаны.

Во время массированных ракетных обстрелов 14 января Россия ударила по Киеву ракетами комплекса С-400 из Брянской области.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире 5 канала.

Игнат напомнил, что оккупанты атакуют комплексами С-300 и С-400 прифронтовые города Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Уже полгода вся прифронтовая зона под ударами этих ракет. Ничего нового нет. Изменилось лишь направление, из которого они это сделали — из Брянской области", — отметил он.

Спикер добавил, что комплекс С-400 бьет более чем на 200 км.

"Необходимо осуществлять меры по противодействию. Соответствующие шаги уже сделаны", – заявил Игнат.

Отметим, что 14 января враг ударил по Киеву, вероятнее всего, "Искандером" в комплектации ракеты М-723.

Накануне спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что угроза ударов вражескими ракетами С-300 в Киеве сохраняется.

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