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Россия ударила по Киеву новой "Бандеролью": чем опасна эта дрон-ракета
«Бандероль» быстрее «Шахеда» и может точечно прорывать ПВО, но из-за цены, габаритов и ограниченных способов запуска вряд ли станет массовым оружием.
Во время массированного обстрела Киева российские войска применили новый баражирующий боеприпас «Бандероль». Он может преодолевать до 500 км и нести боевую часть массой до 150 кг.
Детали рассказывает издание РБК-Украина.
По данным ГУР Минобороны Украины, разработчиком «Бандероли» является российское подсанкционное предприятие «Кронштадт». Основным носителем этого боеприпаса считается беспилотник «Орион», который производит та же компания. Также россияне адаптируют «Бандероль» для запуска с ударных вертолетов Ми-28Н.
Особенность этого боеприпаса — способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем типичные российские крылатые ракеты, в частности Х-101, 3М-14, 9М727 и Х-69. В то же время траектория полета Бандероли остается похожей на полет крылатой ракеты.
«Бандероль» может лететь на расстояние до 500 километров со скоростью около 500 км/ч. В качестве топлива используется авиационный керосин.
Украинская разведка также нашла в боеприпасе иностранные компоненты. В частности, речь идет о китайском реактивном двигателе Swiwin SW800Pro, японских аккумуляторных батареях Murata, южнокорейских сервоприводах Dynamixel MX-64AR компании Robotis, а также почти двух десятках микрочипов производства США, Китая, Швейцарии, Японии и Южной Кореи.
Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина объяснил, что главное преимущество «Бандероли» над «Шахедами» — значительно большая скорость. Это может позволять боеприпасу точечно прорывать украинскую противовоздушную оборону.
В то же время, по словам эксперта, «Бандероль» вряд ли станет массовым оружием для атак. Причина — высокая стоимость по сравнению с дронами-камикадзе.
«Этот вид вооружения имеет достаточно ограниченное применение. Его можно запускать либо из вертолета, либо из дронов типа „Орион“. Для этого вертолет или БпЛА нужно поднять в воздух, поэтому это не совсем удобная вещь», — отметил Криволап.
По его оценке, «Бандероль» примерно втрое дороже «Шахеда», поэтому не отвечает нынешней российской логике массированных дешевых атак. К тому же ее боевая часть не существенно больше, а большие габариты делают боеприпас заметной целью для украинской авиации и средств ПВО.
Массированный обстрел Киева 14-15 июня: что известно
Российские войска в ночь на 15 июня совершили одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. По информации мэра Киева Виталия Кличко, последствия ударов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.
Повреждены также «Мистецький арсенал» и киностудия им. О Довженко.
Российские оккупанты во время ночной атаки на Киев также ударили по Киево-Печерской лавре. В России цинично заявили, что это якобы ответ на действия Украины.