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Россия ударила по Киеву "Шахедами": появились фото последствий

Россия ударила по Киеву "Шахедами": появились фото последствий

Враг второй раз с начала суток атаковал столицу

В результате атаки дронов обломки упали в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах столицы.

Российская армия в ночь на воскресенье, 3 ноября, снова атаковала Киев "Шахедами".

В КМВА показали фото последствий атаки.

Враг атаковал столицу волнами, работала ПВО. В результате зафиксированы падения обломков в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах города.

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На местах возникли пожары, повреждение остекления окон общежития, покрытие дороги, электропроводов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Напомним, в Киеве и области, а также в ряде других регионов Украины утром 3 ноября прогремели взрывы.

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