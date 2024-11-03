Россия ударила по Киеву "Шахедами": появились фото последствий

В результате атаки дронов обломки упали в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах столицы.

Российская армия в ночь на воскресенье, 3 ноября, снова атаковала Киев "Шахедами".

В КМВА показали фото последствий атаки.

Враг атаковал столицу волнами, работала ПВО. В результате зафиксированы падения обломков в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах города.

На местах возникли пожары, повреждение остекления окон общежития, покрытие дороги, электропроводов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Киеве и области, а также в ряде других регионов Украины утром 3 ноября прогремели взрывы.

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