Россия ударила по месту базирования ВСУ в Днепропетровской области: ГБР расследует гибель военных

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военных в результате российских обстрелов на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительным данным, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования подразделения Вооруженных сил Украины. В результате атаки погибли и ранены военнослужащие.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа ГБР. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.

Следствие, в частности, проверяет, были ли соблюдены требования безопасности во время объявления воздушной тревоги и надлежащим образом организовано укрытие для личного состава.

Досудебное расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

