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Россия ударила по нефтебазе в Кривом Роге: вспыхнул масштабный пожар (фото)

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Россия ударила по нефтебазе в Кривом Роге: вспыхнул масштабный пожар (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Российская армия утром 6 сентября ракетами ударила по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Оккупанты попали по нефтебазе. Там вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются", — написал он.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российская армия в ночь на 6 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов". В Никополе оккупанты нанесли удар по жилым кварталам.

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