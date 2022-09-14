Россия ударила по Николаеву: разрушены многоэтажки и школа, есть жертвы

Российская армия в ночь на 14 сентября ударила по Николаеву. В городе зафиксировано семь прилетов. Два человека погибли, еще три — ранены.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"У нас было семь прилетов этой ночью. К сожалению, два человека погибли, есть трое раненых. Это разные районы города, предприятия. Попали рядом с девятиэтажкой, рядом с пятиэтажкой — под подъездом. Из-за этого есть жертвы. Еще рядом с одной из школ нашего города, она также частично разрушена", — сказал он.

Под завалами жилого дома спасатели ищут одного человека. Жителей, которым может угрожать опасность, эвакуировали.

Напомним, в ночь на 14 сентября от вражеских обстрелов пострадал Никопольский район Днепропетровской области. Враг обстрелял его трижды за ночь. Кроме того, дважды был атакован Никополь.

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