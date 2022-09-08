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Россия ударила по Никополю: повреждены 11 домов (фото)

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Россия ударила по Никополю: повреждены 11 домов (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

По предварительной информации, никто не пострадал.

Российская армия в ночь на 8 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате атаки РФ в Никополе повреждены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередачи.

В Марганецкой громаде повреждено предприятие. Масштабы разрушения выясняются.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в полиции показали остатки ракеты, которой Россия ударила по Кривому Рогу.

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