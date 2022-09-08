Россия ударила по Никополю: повреждены 11 домов (фото)

По предварительной информации, никто не пострадал.
Российская армия в ночь на 8 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате атаки РФ в Никополе повреждены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередачи.
В Марганецкой громаде повреждено предприятие. Масштабы разрушения выясняются.
Напомним, в полиции показали остатки ракеты, которой Россия ударила по Кривому Рогу.
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