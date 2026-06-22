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Россия ударила по оборонному предприятию Украины: что известно о последствиях
Российские войска атаковали производственную площадку украинской компании Генерал Черешня, производящей дроны. По предварительным данным, все работники остались живы и не пострадали.
Россияне ударили по одному из производственных предприятий украинской defence-tech-компании «Генерал Черешня». По предварительным данным, в результате атаки работники не пострадали. В компании подчеркивают, что персонал остался жив и не получил ранений.
Об ударе сообщил основатель компании Ярослав Гришин.
Россияне атаковали предприятие оборонной компании в Украине
Сейчас предприятие производит оценку масштабов повреждений и определяет объем восстановительных работ. В компании подчеркивают, что заранее учитывали риски, связанные с регулярными атаками на украинский оборонно-промышленный комплекс.
«Главное — все наши сотрудники живы и здоровы. Это самое важное. Это — война. Мы были готовы к подобным событиям. Врагу не удастся остановить нас. Напротив, мы продолжаем работать в турбореактивном режиме 24/7, чтобы как можно скорее ответить», — написал Ярослав Гришин.
Несмотря на последствия удара, производственные процессы продолжаются. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед партнерами и заказчиками. В компании подчеркнули, что все восстановят, а железо и техника — ничто по сравнению с жизнями людей.
Россияне систематически атакуют предприятия оборонной промышленности Украины, чтобы усложнить производство дронов и ракет.
Атаки РФ по Украине: последние новости
Напомним, в результате вражеского ракетного удара по Одесской области 21 июня пострадало гражданское аграрное предприятие. Из-за атаки оккупантов погиб один человек, а еще трое получили ранения.
Прицельный удар спровоцировал масштабный пожар, который охватил складское помещение, автомобили и емкости с горючими материалами. Несмотря на угрозу повторных воздушных обстрелов, спасателям ГСЧС Украины удалось полностью ликвидировать возгорание.