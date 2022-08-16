Россия ударила по Славянску десятками кассетных боеприпасов: видео прилетов

О пострадавших не сообщается.
В ночь на 16 августа российская армия обстреляла Славянск в Донецкой области. По предварительным данным, враг выпустил десятки кассетных боеприпасов по городу.
Видео прилетов опубликовали в Сети.
На записи видно, как снаряды летят, загораются и громко взрываются. Также сообщается об обстреле Краматорска. Официальной информации об атаках пока нет.
Напомним, оккупанты активизировали наступление в Донецкой области, а ВСУ частично им уступили вблизи Новомихайловки. Генеральный штаб опубликовал свежую утреннюю сводку по ситуации на фронте.
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