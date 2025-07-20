Россия ударила по Сумской области дронами, есть погибшая и раненые

РФ атаковала Сумскую область

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Вечером 19 июля российские войска совершили атаку на село Свеской общины в Сумской области, применив четыре ударных беспилотника. В результате попаданий загорелись жилые дома, один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

«В результате атаки погибла 78-летняя женщина. Сгорели жилые дома», — отметил Григоров.

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Кроме этого, после массированного обстрела Шосткинской громады двое местных жителей обратились за медицинской помощью. В госпитализации они не нуждались — медики оказали помощь амбулаторно.

«Россия продолжает воевать против мирного населения — и каждый такой удар несет боль, разрушения и невосполнимые потери», — добавил глава ОВА.

Сумская область остается одной из самых уязвимых приграничных областей, которая ежедневно подвергается обстрелам с территории России.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска оккупировали Яблоновку на в Сумской области и продвинулись возле нескольких населенных пунктов.

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