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Россия ударила по Сумской области дронами, есть погибшая и раненые
Враг атаковал Свескую и Шосткинскую громады дронами.
Вечером 19 июля российские войска совершили атаку на село Свеской общины в Сумской области, применив четыре ударных беспилотника. В результате попаданий загорелись жилые дома, один человек погиб.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.
«В результате атаки погибла 78-летняя женщина. Сгорели жилые дома», — отметил Григоров.
Кроме этого, после массированного обстрела Шосткинской громады двое местных жителей обратились за медицинской помощью. В госпитализации они не нуждались — медики оказали помощь амбулаторно.
«Россия продолжает воевать против мирного населения — и каждый такой удар несет боль, разрушения и невосполнимые потери», — добавил глава ОВА.
Сумская область остается одной из самых уязвимых приграничных областей, которая ежедневно подвергается обстрелам с территории России.
Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска оккупировали Яблоновку на в Сумской области и продвинулись возле нескольких населенных пунктов.