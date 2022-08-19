Россия ударила по трем районам Днепропетровщины: есть погибший, пострадал ребенок (фото)

В ночь на 19 августа российская армия накрыла огнем три района Днепропетровщины: Криворожский, Синельниковский и Никопольский.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Апостоловской общине Криворожского района в результате обстрела погиб 36-летний мужчина. Оккупанты обстреляли общину из "Ураганов". В селе Первое Мая повреждено жилье, газопровод и линия электропередачи.

По Великой Костромке Зеленодольской общины РФ била из ствольной артиллерии. Есть разрушения. В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик.

"Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российской РСЗО "Торнадо С". Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе есть разрушения жилья", — отметил Резниченко.

На центр Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии. В городе повреждено до 20 многоэтажек, около десяти магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередачи. Работают электрики.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в Днепре утвердили муниципальную программу кроткой украинизации "Українською, будь ласка" на ближайшие четыре года. Бюджет программы – 13 миллионов гривен.

Обстрелы регионов: россияне ударили по Донбассу, Харькову и Днепропетровщине

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