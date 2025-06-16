Россия ударила по Украине 138 дронами: сколько целей сбила ПВО

Атака дронами «Шахед» / © ТСН.ua

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Российская армия устроила атаку по Украине в ночь на 16 июня, запустив 138 беспилотников «Шахед» и дронов других типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 125 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 16 июня российские оккупанты атаковали Украину 138 ударными дронами типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово.

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Основным направлением вражеской атаки была Донецкая область.

По состоянию на утро известно, что ПВО обезвредила 125 «Шахедов» (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. Так, 84 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, еще 41 — локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксированы попадания вражеских дронов в 10 локациях. Еще в восьми локациях произошли падения сбитых (обломки) беспилотников.

Напомним, из-за ночной атаки на Киев один из дронов упал посреди частного сектора, повреждены торговые павильоны, зафиксированы падения обломков.

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В то же время в Киевской области из-за атаки на мирные населенные пункты в Обуховском районе был ранен мужчина. Кроме того, поврежден частный дом и хозяйственные постройки.