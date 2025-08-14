ТСН в социальных сетях

Россия ударила по Украине 2 ракетами и 45 БпЛА: сколько "прилетов"

Украинская ПВО отбила ночную атаку российских войск, сбив 24 из 45 запущенных дронов.

Ирина Лабьяк
Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 14 августа атаковали Украину двумя ракетами С-300/400 и 45 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 24 беспилотника.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 13 августа и в ночь на 14 августа российская армия атаковала Украину:

  • двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области,

  • 45 ударными дронами типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово.

Беспилотниками оккупанты атаковали прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, ракетами — Сумскую область.

По предварительным данным, на утро известно, что ПВО сбила/подавлила 24 вражеских дрона типа «Шахед» и беспилотники-имитаторы различных типов на севере и востоке страны

В то же время, 21 беспилотник попал на 12 локациях.

Напомним, из-за ракетных ударов по Сумской области в ночь на 14 августа пострадали семилетняя девочка и 27-летний мужчина. Было повреждено несколько частных домов и транспорт.

