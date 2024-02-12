Россия ударила по Украине дронами и ракетами: первые подробности ночной атаки

Ночью, 12 февраля, Россия атаковала Украину 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска в РФ.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Враг ударил также управляемой авиационной ракетой Х-59 из ТОТ Запорожской области и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 14 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Павлограде на Днепропетровщине из-за вражеского удара дронами большая часть города обесточена.

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