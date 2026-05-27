Россия ударила по Украине двумя «Орешниками»: Зеленский рассказал, куда они упали

24 мая Россия применила против Украины сразу две баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Одна из них попала в Киевскую область, другая упала на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил партнерам, говоря о масштабах российской атаки 24 мая, сообщают источники ТСН.ua.

По словам главы государства, только в тот день враг атаковал Украину более полусотни крылатых ракет, 30 баллистических ракет и трех гиперзвуковых ракет «Циркон».

Отдельно Зеленский впервые подтвердил, что во время этой атаки Россия применила против Украины сразу два «Орешника».

«Одна из этих баллистических ракет средней дальности попала в Киевскую область. Другая упала на временно оккупированную территорию Донецкой области Украины», — отметил президент.

Украина просит США усилить ПВО

На фоне массированных российских воздушных атак и новых угроз Кремля по поводу ударов по Киеву Украина обратилась к США с призывом усилить поддержку в сфере противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу со срочным призывом помочь защитить украинское небо от баллистических ракет.

Ранее Россия публично угрожала новыми дальнобойными ударами по Киеву, в частности, по так называемым «центрам принятия решений». В Киеве отмечают, что для противодействия баллистическим угрозам Украине необходимо дальнейшее усиление ПВО.

