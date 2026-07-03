Россия ударила по Украине ракетами Х-59/69, есть "прилет": где и что до сих пор летит

Россия ударила по Украине ракетами Х-59/69 / © Associated Press

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Сегодня россияне атаковали Украину 83 воздушными целями. В ночь на 3 июля российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Противник применил две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, выпущенные с временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах.

Россияне атаковали Украину ракетами Х-59/69

После ракет россияне запустили 105 ударных беспилотников. Среди дронов, летевших на мирные города, зафиксированы БпЛА типа «Shahed», в частности, реактивные, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия».

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Запуск дронов производился с нескольких направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Миллерово в РФ, а также со временно оккупированного Донецка.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 08:30 3 июля противовоздушная оборона сбила и подавила 83 цели. В частности, ликвидирована одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 82 вражеских беспилотника разных типов в северных, южных и восточных регионах страны.

В то же время, зафиксировано попадание одной ракеты Х-59/69 и 21 ударного дрона на 16 локациях. Кроме того, на 5 локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

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По состоянию на утро вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве страны остается несколько беспилотников. Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

В частности, летит БпЛА на юг Николаевской области из акватории Черного моря.

Также известно о реактивном БпЛА, летящем на Сумы с северо-запада.

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