Россия ударила по Украине ударными БпЛА и дронами неустановленного типа: сколько целей удалось сбить

В ночь на 19 ноября, начиная с 19:30 18 ноября, враг совершил массированную атаку 87 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа с территорий Курской, Орловской областей РФ и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Для отражения нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 51 дрона в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях. Еще 30 аппаратов потеряно локационно в разных регионах. Один БпЛА все еще в воздухе, боевая работа продолжается.

Напомним, армия РФ накапливает крылатые ракеты. В частности, военные страны-агрессора готовятся к мощным обстрелам Украины.

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