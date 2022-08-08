Россия ударила по Виннитчине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал": стали известны подробности

Оккупанты 7 августа нанесли по Виннитчине удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Такие снаряды запускают с истребителей или бомбардировщиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Как стало известно, основным носителем такого типа ракет являются истребитель Миг-31 и бомбардировщики Ту-22 и Ту-160. Сам “Кинжал” – новейший тип ракеты, которую использует Россия. На вооружение в РФ она стала в 2018 году, а выпущено их всего несколько десятков.

Боевая часть ракеты – 500 килограмм.

Развивает скорость до более чем 12 тысяч километров в час.

По размеру и внешнему виду походит на баллистическую ракету "Искандер".

Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в ВСУ средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.

“После запуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тысяч км/ч. С 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по важнейшим целям”, — рассказали в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты используют захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара для ядерного шантажа.

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