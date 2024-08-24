Россия ударила по Запорожской области: ранены сотрудники ГСЧС

Ранены трое спасателей.
Российская армия ударила артиллерией по поселку Степногорск Запорожской области. В результате атаки ранены трое сотрудников ГСЧС.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Повреждены частные дома на пяти улицах, произошло возгорание. Пожар тушит подразделение ГСЧС.
О состоянии раненых спасателей не сообщается.
Напомним, Россия 24 августа обстреляла город Константиновка Донецкой области, есть погибшие и раненные.
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