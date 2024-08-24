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Россия ударила по Запорожской области: ранены сотрудники ГСЧС

Россия ударила по Запорожской области: ранены сотрудники ГСЧС

Ракетный удар, фото иллюстративный. / Фото: ГСЧС Украины

Ранены трое спасателей.

Российская армия ударила артиллерией по поселку Степногорск Запорожской области. В результате атаки ранены трое сотрудников ГСЧС.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Повреждены частные дома на пяти улицах, произошло возгорание. Пожар тушит подразделение ГСЧС.

О состоянии раненых спасателей не сообщается.

Напомним, Россия 24 августа обстреляла город Константиновка Донецкой области, есть погибшие и раненные.

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