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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия ударила по Запорожью: дрон влетел в электровоз "Укрзалізниці"

Россия снова атаковала украинскую железнодорожную инфраструктуру — на этот раз удар дрона пришелся по электровозу в Запорожье. Персонал успел спрятаться в укрытии, пострадавших нет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россияне атаковали электровоз в Запорожье

Россияне атаковали электровоз в Запорожье

Россияне снова атаковали украинскую железную дорогу. В этот раз удар по железной дороге пришелся на Запорожье. По предварительной информации, погибших и раненых нет, ведь персонал во время тревоги находился в укрытии.

Об этом сообщают в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Россия атаковала железную дорогу в Запорожье

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что россияне снова атаковали передвижной состав «Укрзалізниці».

Российский дрон попал в электровоз.

Благодаря мониторинговой работе и своевременному спуску в укрытие из персонала железной дороги никто не пострадал. Вся локомотивная бригада находилась в укрытии.

«Россия продолжает системно атаковать железную дорогу. Еще раз подчеркиваем, что важно соблюдать алгоритмы безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах», — добавили в ведомстве.

Удары россиян по железной дороге: последние новости

Напомним, в конце апреля российские дроны атаковали сортировочный парк на железнодорожной станции «Запорожье-Левое» и портовую инфраструктуру Одессы.

В Запорожье вражеский беспилотник попал в район путей, где находился поезд с электровозом. В результате этого удара погиб помощник машиниста, а самого машиниста с ранениями госпитализировали в больницу.

В Одессе из-за попадания дронов пострадали причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

В конце апреля под атаку попала и Житомирская область. В результате ударов российских дронов пострадала железная дорога в Коростене. Удар врага забрал жизнь одной женщины.

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Дата публикации
Количество просмотров
168
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