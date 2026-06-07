Россия ударила по Запорожью: дрон влетел в электровоз "Укрзалізниці"

Россияне атаковали электровоз в Запорожье

Реклама

Россияне снова атаковали украинскую железную дорогу. В этот раз удар по железной дороге пришелся на Запорожье. По предварительной информации, погибших и раненых нет, ведь персонал во время тревоги находился в укрытии.

Об этом сообщают в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Россия атаковала железную дорогу в Запорожье

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что россияне снова атаковали передвижной состав «Укрзалізниці».

Реклама

Российский дрон попал в электровоз.

Благодаря мониторинговой работе и своевременному спуску в укрытие из персонала железной дороги никто не пострадал. Вся локомотивная бригада находилась в укрытии.

«Россия продолжает системно атаковать железную дорогу. Еще раз подчеркиваем, что важно соблюдать алгоритмы безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах», — добавили в ведомстве.

Удары россиян по железной дороге: последние новости

Напомним, в конце апреля российские дроны атаковали сортировочный парк на железнодорожной станции «Запорожье-Левое» и портовую инфраструктуру Одессы.

Реклама

В Запорожье вражеский беспилотник попал в район путей, где находился поезд с электровозом. В результате этого удара погиб помощник машиниста, а самого машиниста с ранениями госпитализировали в больницу.

В Одессе из-за попадания дронов пострадали причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

В конце апреля под атаку попала и Житомирская область. В результате ударов российских дронов пострадала железная дорога в Коростене. Удар врага забрал жизнь одной женщины.

Новости партнеров