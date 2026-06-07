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Россия ударила по Запорожью: дрон влетел в электровоз "Укрзалізниці"
Россия снова атаковала украинскую железнодорожную инфраструктуру — на этот раз удар дрона пришелся по электровозу в Запорожье. Персонал успел спрятаться в укрытии, пострадавших нет.
Россияне снова атаковали украинскую железную дорогу. В этот раз удар по железной дороге пришелся на Запорожье. По предварительной информации, погибших и раненых нет, ведь персонал во время тревоги находился в укрытии.
Об этом сообщают в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Россия атаковала железную дорогу в Запорожье
В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что россияне снова атаковали передвижной состав «Укрзалізниці».
Российский дрон попал в электровоз.
Благодаря мониторинговой работе и своевременному спуску в укрытие из персонала железной дороги никто не пострадал. Вся локомотивная бригада находилась в укрытии.
«Россия продолжает системно атаковать железную дорогу. Еще раз подчеркиваем, что важно соблюдать алгоритмы безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах», — добавили в ведомстве.
Удары россиян по железной дороге: последние новости
Напомним, в конце апреля российские дроны атаковали сортировочный парк на железнодорожной станции «Запорожье-Левое» и портовую инфраструктуру Одессы.
В Запорожье вражеский беспилотник попал в район путей, где находился поезд с электровозом. В результате этого удара погиб помощник машиниста, а самого машиниста с ранениями госпитализировали в больницу.
В Одессе из-за попадания дронов пострадали причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.
В конце апреля под атаку попала и Житомирская область. В результате ударов российских дронов пострадала железная дорога в Коростене. Удар врага забрал жизнь одной женщины.