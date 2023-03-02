Россия ударила по Запорожью ракетами: что происходит на месте трагедии (фото)

На месте происшествия работают спасатели, волонтеры и работники профильных служб.

В Запорожье продолжается ликвидация последствий ночных обстрелов россиян. Спасатели разбирают завалы разрушенной части многоэтажного дома, пострадавшего в результате ракетного удара оккупантов 2 марта.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

"Информация о пострадавших уточняется. На 7:00 спасли 11 человек, из которых одна беременная женщина. 20 человек эвакуированы, из них трое госпитализированы с травмами. Из-под завалов спасатели деблокировали двоих погибших", – говорится в сообщении.

Для оказания психологической помощи на месте работают психологи.

Напомним, ночью Россия ракетой С-300 попала в жилой дом в Запорожье. Разрушены три этажа жилого дома. За даными полиции, погибли три человека.

Фото: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

По факту преступления, предусмотренного ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

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