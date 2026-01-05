Россия ударила по заводу американской Bunge в Днепре: Сибига сделал заявление о намерениях Путина

Россия бросает вызов американским интересам - Сибига / © Associated Press

Целенаправленный российский удар повредил гражданское предприятие по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащее известной американской компании Bunge («Бунге»). Эта атака не была ошибкой — она была умышленной, поскольку россияне пытались попасть в этот объект несколько раз.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 5 января.

Россия систематически атакует американский бизнес в Украине. В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупное американское предприятие по производству электроники в Закарпатье и другие объекты.

В течение полномасштабной войны примерно половина членов Американской торговой палаты в Украине получили повреждения или разрушения своих объектов разного масштаба.

Атаки Путина на американский бизнес и интересы США в Украине демонстрируют его полное пренебрежение мирными усилиями президента Дональда Трампа. Поэтому крайне важно продвигать мирный процесс — и Украина готова двигаться вперед — а также укреплять противовоздушную оборону Украины и усиливать санкционное давление.

Отказ Москвы отвечать взаимностью на конструктивные шаги Украины к миру должен иметь свою цену, и Кремль должен почувствовать, что эта цена серьезная.

Напомним, 300 тонн масла вылилось прямо на улицы Днепра в результате вражеской атаки. Это повлекло за собой полную остановку движения на Набережной города. В частности, россияне ударили по заводу, принадлежащему американской компании «Бунге» из Сент-Луиса, Миссури.