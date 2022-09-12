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Россия ударила по жилому дому в Харькове: есть жертвы

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Россия ударила по жилому дому в Харькове: есть жертвы

Фото: ТСН.ua

На месте происшествия работают спасатели.

Российская армия в ночь на 12 сентября обстреляла Новобаварский район Харькова. Под удар попал жилой дом. В результате погиб минимум один человек, еще два — пострадали.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Сам дом частично разрушен.

"Водоснабжение в Харькове ночью было восстановлено. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме", — добавил мэр.

Напомним, российские оккупанты вечером, 11 сентября, обстреляли объект инфраструктуры Харькова. Из-за террористического акта российских оккупантов погиб минимум один человек.

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