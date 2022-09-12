Россия ударила по жилому дому в Харькове: есть жертвы

На месте происшествия работают спасатели.
Российская армия в ночь на 12 сентября обстреляла Новобаварский район Харькова. Под удар попал жилой дом. В результате погиб минимум один человек, еще два — пострадали.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Сам дом частично разрушен.
"Водоснабжение в Харькове ночью было восстановлено. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме", — добавил мэр.
Напомним, российские оккупанты вечером, 11 сентября, обстреляли объект инфраструктуры Харькова. Из-за террористического акта российских оккупантов погиб минимум один человек.
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