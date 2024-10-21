Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: ужасные кадры с места происшествия

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: ужасные кадры с места происшествия

Последствия вражеской атаки

По меньшей мере, пять человек пострадали.

Российские войска в понедельник утром, 21 октября, нанесли удар по жилому кварталу Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в городе раздались в 9:15. До этого воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма для ряда областей Украины.

©

Федоров сообщил, что, по меньшей мере, пять человек пострадали от российского удара.

Также взрывной волной повреждены дома рядом.

©

"Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — отметил он.

Напомним, 21 октября Россия атаковала Украину 119 дронами и ракетами. Силы ПВО сбили 59 российских беспилотников, еще 45 локационно потеряны. Есть несколько попаданий по гражданской инфраструктуре.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация