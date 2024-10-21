Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: ужасные кадры с места происшествия

По меньшей мере, пять человек пострадали.

Российские войска в понедельник утром, 21 октября, нанесли удар по жилому кварталу Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в городе раздались в 9:15. До этого воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма для ряда областей Украины.

Федоров сообщил, что, по меньшей мере, пять человек пострадали от российского удара.

Также взрывной волной повреждены дома рядом.

"Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — отметил он.

Напомним, 21 октября Россия атаковала Украину 119 дронами и ракетами. Силы ПВО сбили 59 российских беспилотников, еще 45 локационно потеряны. Есть несколько попаданий по гражданской инфраструктуре.

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