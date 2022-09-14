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Россия ударила по жилым домам Николаева ракетами С-300: появились фото последствий

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Россия ударила по жилым домам Николаева ракетами С-300: появились фото последствий

Фото: Суспільне

Два человека погибли, трое получили ранения.

В ночь на 14 сентября российская армия ударила по Николаеву ракетами С-300. В городе зафиксировали семь прилетов.

"Суспіьне" показало последствия российской атаки.

По данным главы областной военной администрации Виталия Кима, в результате было повреждено учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки.

Также в результате попадания на территорию предприятия возник пожар в производственном здании и возгорание автомобиля.

Два человека погибли, трое получили ранения, еще троим гражданам оказали помощь амбулаторно.

© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне

Напомним, в ночь на 14 сентября от вражеских обстрелов пострадал Никопольский район Днепропетровской области. Враг обстрелял его трижды за ночь. Кроме того, дважды был атакован Никополь.

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