Россия ударила по жилым домам Николаева ракетами С-300: появились фото последствий

Два человека погибли, трое получили ранения.
В ночь на 14 сентября российская армия ударила по Николаеву ракетами С-300. В городе зафиксировали семь прилетов.
"Суспіьне" показало последствия российской атаки.
По данным главы областной военной администрации Виталия Кима, в результате было повреждено учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки.
Также в результате попадания на территорию предприятия возник пожар в производственном здании и возгорание автомобиля.
Два человека погибли, трое получили ранения, еще троим гражданам оказали помощь амбулаторно.
Напомним, в ночь на 14 сентября от вражеских обстрелов пострадал Никопольский район Днепропетровской области. Враг обстрелял его трижды за ночь. Кроме того, дважды был атакован Никополь.
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